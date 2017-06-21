 Antalya’ya hoşgeldin Menez – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Antalya’ya hoşgeldin Menez

    Antalya’ya hoşgeldin Menez

    Süper Lig'i bu sezon 5. sırada bitiren ve yeni sezonda çıtayı daha yükseğe çıkartan , transfer şova başladı.

    Akdeniz ekibi, geçtiğimiz hafta 3 yıllık imza attırdığını açıkladığı Bordeaux'nun forvet oyuncusu Jeremy Menez'i dün Antalya'ya getirdi. Kırmızı-beyazlı taraftarların coşku içinde karşıladığı dünyaca ünlü forvet, havalimanında yaptığı kısa açıklamada, "Kariyerime yeni bir sayfa açmak için buradayım ve artık zirveye oynayacak. Bu takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadesini kullandı.

    30 yaşındaki Fransız forvet; Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan ve Bordeaux formalarını giydi. Yıldız futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 24 maça çıktı ve 2 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon Bordeaux ile 31 karşılaşmada 3 gol kaydeden Menez, Milan ile 46 maçta rakip fileleri 20 kez sarsmıştı.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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