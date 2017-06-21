Antalya’ya hoşgeldin Menez
Süper Lig'i bu sezon 5. sırada bitiren ve yeni sezonda çıtayı daha yükseğe çıkartan Antalyaspor, transfer şova başladı.
30 yaşındaki Fransız forvet; Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan ve Bordeaux formalarını giydi. Yıldız futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 24 maça çıktı ve 2 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon Bordeaux ile 31 karşılaşmada 3 gol kaydeden Menez, Milan ile 46 maçta rakip fileleri 20 kez sarsmıştı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
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