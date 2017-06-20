Sosa hayalleri suya düştü
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Jose Ernesto Sosa transferinde istediğine ulaşamadı. Kırmızı beyazlılar rotayı Kasımpaşa işe sözleşmesi sona eren Castro ve Beşiktaşlı Veli Kavlak’a çevirdi.
"Castro listeye girdi"
Kırmızı beyazlılar Sosa'dan istediğini bulamayınca alternatif isimlere yönelmeye başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'da listeye Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Kasımpaşa'dan eski öğrencisi Andre Castro girdi. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Antalyaspor dışında Bursaspor'da ilgileniyor. Andre castro'nun kırmızı beyazlılar birkaç gün içinde net kararını vermesi bekleniyor.
"Jeremy Menez bugün Antalya'da"
Antalyaspor'un daha önce anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki Fransız yıldız Jeremy Menez, bu akşam saat 19.10'da Antalya'da olacak. Antalyaspor taraftarları, 30 yaşındaki hücum oyuncusuna havaalanında coşkulu bir karşılama yapacak.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 09:58
-
Kocaman bırakırsa gidiyor
Toplam 5
Yorum
özgür fb nin transfer politikasını anlamıyorum yaşlı ve bitik futbolculara nasıl 5,3 mil.euro sabit verir nasıl ve kim alır
-
Visca’dan yeşil ışık
Toplam 4
Yorum
İyi ama uymaz Bu tarz mantalite de olanlar Trabzon taraftarına uymaz. Ts un eski 90 lı yıllar mantalitesine dönmesi gerekir. Ekici, Visca aynı kafa da
-
300 bin euro fark
Toplam 1
Yorum
MRT ALMAYINNNNNNN !!! 33 YAŞINDA KALECİYE 2 MİLYON EURO YAZIKTIR !!
Sosa hayalleri suya düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.