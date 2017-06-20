 Sosa hayalleri suya düştü – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    hayalleri suya düştü

    Sosa hayalleri suya düştü

    Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Jose Ernesto transferinde istediğine ulaşamadı. Kırmızı beyazlılar rotayı Kasımpaşa işe sözleşmesi sona eren Castro ve Beşiktaşlı Veli Kavlak’a çevirdi.

    Daha önce kadrosuna Salih Dursun, Maicon, Aydın Karabulut ve Jeremy Menez'i katan Antalyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor, Başkan Ali Şafak Öztürk'ün bizzat kendisinin sürdürdüğü transfer çalışmasında listesinin ilk sırasında yer alan Milanlı Jose 'da istediğine ulaşamadı. İtalya'da bulunduğu süre içerisinde yıldız oyuncu ve menajeriyle görüşmeler yapan Başkan Ali Şafak Öztürk, Arjantinli oyuncuyu ikna etmeyi başaramadı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Akdeniz ekibi Antalyaspor'un kendisine sunduğu teklifi beğenmezken kariyerini İtalya'da sürdürmeye karar verdi.

    "Castro listeye girdi"
    Kırmızı beyazlılar Sosa'dan istediğini bulamayınca alternatif isimlere yönelmeye başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'da listeye Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Kasımpaşa'dan eski öğrencisi Andre Castro girdi. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Antalyaspor dışında Bursaspor'da ilgileniyor. Andre castro'nun kırmızı beyazlılar birkaç gün içinde net kararını vermesi bekleniyor.

    "Jeremy Menez bugün Antalya'da"
    Antalyaspor'un daha önce anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki Fransız yıldız Jeremy Menez, bu akşam saat 19.10'da Antalya'da olacak. Antalyaspor taraftarları, 30 yaşındaki hücum oyuncusuna havaalanında coşkulu bir karşılama yapacak.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:58
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