Jeremy Menez'e coşkulu karşılama
Antalyaspor'un Fransa'nın Bordeaux takımından transfer ettiği Jeremy Menez, Antalya'ya geldi.
Tarifeli uçakla Antalya Havalimanı'na gelen Fransız futbolcu Menez, CIP bölümünden çıkış yaptı. Kendisini bekleyen Antalyalı futbolseverler tarafından coşkuyla karşılanan Menez'e çiçek takdim edildi.
Meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Menez'e taraftarlar Antalyaspor topu ve atkısı verdi. Menez, imzaladığı topu ve atkıyı taraftarlara hediye etti.
Fransız futbolcu, daha sonra polis ve özel güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koridordan geçip, aracına binerek konaklayacağı otele gitti.
Menez, kendisini üç yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeyi, yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenecek törende imzalayacak.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:23
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Bogdanovic'ten o video için cevap!
Toplam 7
Yorum
gfb1907 tsl de kupa kazanıp bizi yakalaman için en az 5 senesi olan birinin yorum yapması ne kadar aciz oldugunu gösteriyor, merak etmeyin geliyoruz
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Adım adım Fenerbahçe'ye
Toplam 23
Yorum
Fbli Öncelikle satın alma değil kiralama olacak. Diğer yandan genç oyuncu diye yırtınanlar Türkiyede o iş olmuyor 3 maç kaybedince istifa dersinz
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"Talisca M.United ile anlaştı"
Toplam 35
Yorum
analiz Futbolla alakasız adam sampıyonlar lıgı ve avrupa maclarına bak benfica-Bjk dahıl adam sampıyonlar lıgındede atıyo o gollerı senın futbol ızlemedıgın burdan bellı
Jeremy Menez'e coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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