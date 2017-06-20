 Boffin Antalya’da – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Antalya’da

    Boffin Antalya’da

    Casillas’tan olumsuz yanıt alan Antalya, Eskişehir’in başarılı kalecisini alıyor.

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, gündeminde bulunan İker Casillas'tan olumsuz yanıt alınca daha önce görüştüğü Eskişehirspor'un başarılı kalecisi ile anlaşmaya vardı. Yeni sezona şampiyonluk ve Avrupa hedefiyle girmek isteyen bu doğrultuda kadrosuna Salih Dursun, Jeremy Menez ve son olarak Maicon'u transfer etmişti. Yöneticiler, "Yeni sezonda zirveye oynayan ve Avrupa kovalayan bir takım izlenecek" diye konuştu.

    SIRADA BALTA VAR
    Antalyaspor Galatasaray'da forma giyen 34 yaşındaki başarılı stoper Hakan Balta için girişimlerde bulundu. Antalyasporlu yöneticilerin deneyimli oyuncuyla görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirken, tarafların anlaşması durumunda resmi imzanın hemen atılabileceği belirtildi.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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