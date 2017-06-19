Boffin, Antalyaspor'la anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, gündeminde bulunan Iker Casillas’tan olumsuz yanıt alınca daha önce görüştüğü Eskişehirspor’un başarılı kalecisi Boffin ile anlaşmaya vardı.
Hakan Balta da gündemde
Antalyaspor, Galatasaray'da forma giyen 34 yaşındaki başarılı stoper Hakan Balta için girişimlerde bulundu. Antalyasporlu yöneticilerin deneyimli oyuncuyla görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirken, tarafların anlaşması durumunda Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan oyuncuya kulübün bonservis konusunda sıkıntı çıkartılmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Gary Medel olmadı
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün İtalya'da bulunduğu esnada Inter kulübü yöneticileriyle Gary Medel transferi için bir araya geldi. İki kulüp yöneticilerinin 29 yaşındaki Şilili oyuncu için bir anlaşmaya varamadığı öğrenildi. İtalya temsilcisi İnter'in 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Medel'in Şili milli takımıyla Rusya'da düzenlenen 2017 Konfederasyon Kupası'nda yer aldığı ve orada göstereceği performansın ardından daha iyi bir fiyata satmayı planlıyor. Medel ile geçen sezon şampiyon olan Beşiktaş'ın da ilgileniyor.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:24
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Fener transferde gözünü Fransa'ya çevirdi
Toplam 4
Yorum
FB Siz ancak en büyük futbol kulübü olursunuz.Bizse en büyük spor kulübü.AKSİNİ SÖYLEYEN DEDİĞİNE KENDİSİ BİLE İNANMAZ . AMA LAF OLSUN DİYE DER
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Fener transferde gözünü Fransa'ya çevirdi
Toplam 4
Yorum
FB Konu Fb nin Fransadan Futbolcu alması senin yazdığın kel alaka kit kumda oyna
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Balotelli heyecanı
Toplam 19
Yorum
STS CAHİL DİYEN ARKADAŞ...KANIMCA CAHİL OLAN SENSİN GALİBA...SORUNLU OLAN BALOTELLİ ..PİLİ BİTMİŞ TORRES
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