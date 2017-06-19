Antalya’ya bayıldım
Antalyaspor’un kadrosuna kattığı Brezilyalı sol kanat oyuncusu 27 yaşındaki Maicon Marques, “Şehir, tesisler ve taraftar mükemmel. Burada en iyisini yapacağım” dedi.
?ANTALYA 4 İSİMLE ANLAŞTI
Antalyaspor, transferde Maicon'un yanı sıra Jeremy Menez, Aydın Karabulut'un yanı sıra geçen sezon kiralık forma giyen Salih Dursun'u kadrosuna dahil etti.
SADECE OFANS YETMEZ
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Maicon transferi ile güçlendiklerini belirterek, "Tabii ki yalnızca ofans yetmez. Defansı da sağlama almak istiyoruz. Savunmaya da sol bek ve stoper takviyeleri de yapacağız" diye konuştu.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:05
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
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