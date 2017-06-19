 Antalya’ya bayıldım – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Antalya’ya bayıldım

    Antalya’ya bayıldım

    ’un kadrosuna kattığı Brezilyalı sol kanat oyuncusu 27 yaşındaki , “Şehir, tesisler ve taraftar mükemmel. Burada en iyisini yapacağım” dedi.

    'un 3 yıllığına renklerine kattığı Brezilya sol kanat oyuncusu 27 yaşındaki Maicon Marques, şehre, tesislere ve kulübe hayran kaldığını söyledi. Maicon, 7 yıl Rusya'da oynadıktan sonra Antalyaspor için mücadele edeceğini anlattı. Antalyaspor'un harika tesisleri olduğuna değinen Maicon, "Takımın hedeflerinde yer alacağım için çok mutluyum. Bu projede bana inanan güvenenlere teşekkür ediyorum. Antalyaspor'un Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olacağına inanıyoruz" diye konuştu. Lokomotiv ile Antalya'ya kampa geldiğini ve kenti tanıdığını anlatan Maicon, transfer teklifi sonrası takımı ve kenti incelediğini belirtti. Antalyaspor'un geçen yıl iyi bir sezon geçirdiğini kaydeden Maicon, takımdaki Charles ile Moskova'da forma giydiğini, Brezilya oyuncuları da tanıdığını ifade etti. Eto'o'nun dünya yıldızı olduğunu vurgulayan Maicon, "Antalyaspor ailesinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

    ?ANTALYA 4 İSİMLE ANLAŞTI
    Antalyaspor, transferde Maicon'un yanı sıra Jeremy Menez, Aydın Karabulut'un yanı sıra geçen sezon kiralık forma giyen Salih Dursun'u kadrosuna dahil etti.

    SADECE OFANS YETMEZ
    Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Maicon transferi ile güçlendiklerini belirterek, "Tabii ki yalnızca ofans yetmez. Defansı da sağlama almak istiyoruz. Savunmaya da sol bek ve stoper takviyeleri de yapacağız" diye konuştu.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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