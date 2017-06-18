 Antalya’da Maicon şov – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Antalya’da şov

    Antalya’da Maicon şov
    , Lokomotiv Moskova ile yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Maicon'u 3 yıllığına renklerine bağladı. Antalyaspor Kulübü Başkanı Öztürk: "Bizim için önemli bir transfer. Attığı gol ve katkılarıyla kendisini gösterecektir" dedi. ise "Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum" diye konuştu.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:06
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