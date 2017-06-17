Antalyaspor, Maicon ile sözleşme imzaladı

Maicon, Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini 3 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, törende yaptığı konuşmada, ofansif olarak birkaç mevkide oynayabilen defansif tekniği iyi olan, süratli bir oyuncuyu transfer ettiklerini söyledi.

Maicon'un takıma çok büyük fayda sağlayacağını ifade eden Öztürk, "Bizim için önemli bir transfer. Attığı gol ve katkılarıyla kendisini gösterecektir. Maicon, Antalyaspor'a geldiği için mutluyuz." dedi.

Gazetecilerin "Antalyaspor'da 7 numaralı formayı kim giyecek?" sorusunu da yanıtlayan Öztürk, "Dünyadaki bütün Antalya çocuklarını almaya çalışıyoruz. 7 numara Antalya'nın simgesi oldu. Zeki'nin de numarası 7. Futbolcularımız da anlayışla karşılayacaktır. Ama 7 numara Antalya'nın simgesi olmuştur ve Antalyalı birinin taşıması doğru olacaktır." diye konuştu.



MAİCON: "BANA İNANAN VE GÜVENENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Brezilyalı Maicon ise 7 yıl Rusya'da oynadığını hatırlatarak bundan sonra Antalyaspor için mücadele edeceğini belirtti.

Takımın gelecek yılki hedeflerine ulaşmasında katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Maicon, şunları kaydetti:

"Bu projede bana inanan ve güvenenlere teşekkür ediyorum. Antalyaspor'un Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olacağına inanıyoruz. Şehri biliyordum. Lokomotiv ile Antalya'ya kampa gelmiştim. Teklif geldiği zaman inceleme şansım oldu. Antalyaspor'un geçen yıl iyi bir sezon geçirdiğini biliyorum. Charles zaten takım arkadaşımdı. Brezilyalılar var onları da biliyordum. Eto'o dünya yıldızı. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum, takımıma iyi bir sezon diliyorum."