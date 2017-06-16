 Antalyaspor, Maicon'u bitirdi – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Antalyaspor, Maicon'u bitirdi

    Antalyaspor, Maicon'u bitirdi

    Antalyaspor, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Maicon Marques'i renklerine bağladı.

    Daha önce Galatasaray'dan Salih Dursun'un yanı sıra Jeremy Menez ve Aydın Karabulut'u kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Maicon'u 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

    Geçen sene toplam 28 maça çıktı

    27 yaşındaki Brezilyalı sol kanat ve forvet oyuncusu Maicon, geçtiğimiz sezon Rusya Ligi'nde 24 maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Takımı adına 4 kez de Rusya Kupası mücadelesine çıkan oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun birkaç güne kadar Antalya'ya gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:28
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