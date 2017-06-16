Antalyaspor, Maicon'u bitirdi
Antalyaspor, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Maicon Marques'i renklerine bağladı.
Daha önce Galatasaray'dan Salih Dursun'un yanı sıra Jeremy Menez ve Aydın Karabulut'u kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Maicon'u 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçen sene toplam 28 maça çıktı
27 yaşındaki Brezilyalı sol kanat ve forvet oyuncusu Maicon, geçtiğimiz sezon Rusya Ligi'nde 24 maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Takımı adına 4 kez de Rusya Kupası mücadelesine çıkan oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun birkaç güne kadar Antalya'ya gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:28
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Bize gel Sabri Reyiz
Toplam 21
Yorum
Özgür Super lig topçudu değil orada da kadroya giremez anca gs a karşı kendini yırtarak oynar
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Mourinho ile çalışırım!
Toplam 16
Yorum
fiko başkan seneye 10 numarada tolgayı oynat taliscanın degeri düşsün biraz talibi azalsın öyle al.yoksa alamıcaz benden demesi
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Modelimiz Barça
Toplam 31
Yorum
Özgur Konya bi yerlere gelmedi konya başkanı bile futbolumuz zevk vermiyor dedi turkiye kupasını da bitkin ve yorgun başakşehirden penaltılarla al
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