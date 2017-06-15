 Musa Antalya’ya – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Musa Antalya’ya

    Musa Antalya’ya
    Trabzon'daki eski futbolcusuna talip oldu. Geçen sezon kiralık olarak G.Antepspor'd a oynayan ve takımının küme düşmesine engel olamayan 26 yaşındaki stoper Musa Nizam, yetiştiği kulüp olan Akdeniz ekibinde tekrar forma oynamaya çok yakın.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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