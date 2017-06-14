 Antalyaspor'da Rennie krizi – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Antalyaspor'da Rennie krizi

    Antalyaspor'da Rennie krizi

    Antalyaspor'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Amadaiya Rennie, transfer tekliflerine takımda kalmak isteğini belirterek olumsuz yanıt verdi.

    Kırmızı beyazlıların lisansını dondurup, takımda düşünmediği Liberyalı futbolcu yönetime Antalyaspor'dan ayrılmak istemediğini söyledi.
    Antalyaspor, ilk devrede 2 lig maçında toplam 82 dakika oynayan Rennie'yi başka takımlara kiralık ya da satılık göndermeyi planlıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sezonun ilk yarı performansını beğenmediği için ikinci devrede lisansı dondurulan 27 yaşındaki Liberyalı forvet, transfer tekliflerine olumsuz yanıt verdi. Kırmızı beyazlı kulübün bu sezon da lisansını dondurmayı düşündüğü Rennie, Antalyaspor yönetimine başka kulüplere transfer olmak istemediğini söyledi. Antalyaspor'da 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Rennie'nin, oynamasa da kulüpte kalma isteği yönetimin tepkisi çekti.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:16
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