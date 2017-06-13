 Aydın Antalyaspor’da – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Aydın ’da

    Aydın Antalyaspor’da

    geçen sezon Gençlerbirliği’nde forma giyen ’a iki yıllık imza attırdı. Başkan Ali Şafak Öztürk, “Oyun stili bize uyan bir oyuncu aldık” dedi.

    Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen 'u renklerine bağladı. Başkan Ali Şafak Öztürk, ilk imza törenini Aydın Karabulut'la yaptıklarını söyledi. Aydın ile iki yıllığına anlaştıklarını açıklayan Öztürk, oyuncunun oyun yapısının takımlarıyla örtüştüğünü ifade etti. Öztürk, "Kendisi, Jeremy Menez transferinin de ne kadar isabetli ve doğru bir transfer olduğunu aktardı. Güçlü bir Antalyaspor oluşuyor." diye konuştu.

    12 YILDA 9 TAKIM
    17 yaşında geldiği Türkiye'de 9 farklı takımın formasını giyen Aydın, son olarak G.Birliği'nde 34 maçta 3 gol attı.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:36
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