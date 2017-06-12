Şampiyon olmalıyız
Antalya Başkanı Öztürk: Gelecek sezon farklı bir yerde olacağız...
BÜTÇEMİZ HAZIR
"Antalyaspor olarak mükemmel bir çizgideyiz. Çok başarılı bir sezonu geride bıraktık. teknik kadro ve oyuncular olarak uyumluyuz. Avrupa biletini kaçırdık ama yeni sezonda başarıdan başarıya koşacağımıza inanıyorum." Transfer çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Öztürk, 10 numara pozisyonuna, kanat bölgesine futbolcu ve kaleci transferi yapmayı planladıklarını kaydetti. Transfer bütçesinin büyük bölümünü sağladıklarını da sözlerine ekledi.
AYDIN ANTALYA'DA
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Aydın Karabulut ile prensipte anlaştıklarını söyledi. Öztürk, Boffin ile henüz anlaşma sağlanmadığını da sözlerine ekledi.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:36
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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