 Şampiyon olmalıyız – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Şampiyon olmalıyız

    Şampiyon olmalıyız

    Antalya Başkanı Öztürk: Gelecek sezon farklı bir yerde olacağız...

    Süper Lig'in en genç başkanı olan 33 yaşındaki , olarak gelecek sezon şampiyonluk yarışında ve Avrupa kupalarına katılacak takımlar arasında yer almayı hedeflediklerini söyledi. Öztürk, Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun mayıs ayında sona erecek sözleşmesini de uzatmayı düşündüklerini belirtti. Ali Öztürk şöyle konuştu:

    BÜTÇEMİZ HAZIR
    "Antalyaspor olarak mükemmel bir çizgideyiz. Çok başarılı bir sezonu geride bıraktık. teknik kadro ve oyuncular olarak uyumluyuz. Avrupa biletini kaçırdık ama yeni sezonda başarıdan başarıya koşacağımıza inanıyorum." Transfer çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Öztürk, 10 numara pozisyonuna, kanat bölgesine futbolcu ve kaleci transferi yapmayı planladıklarını kaydetti. Transfer bütçesinin büyük bölümünü sağladıklarını da sözlerine ekledi.

    AYDIN ANTALYA'DA
    Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Aydın Karabulut ile prensipte anlaştıklarını söyledi. Öztürk, Boffin ile henüz anlaşma sağlanmadığını da sözlerine ekledi.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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