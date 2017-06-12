Antalyaspor'dan kadroya yeni takviye

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almayı hedefleyen Antalyaspor, transfer dönemine hızlı başladı. Kırmızı beyazlılar, Jeremy Menez transferinin ardından kadrosuna Aydın Karabulut'u ekledi. Geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende Antalyaspor'a 2 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, önümüzdeki sezon için ilk imza törenini Aydın Karabulut ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Aydın'ın takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Öztürk, "2 yıllık süreçte beraber olacağız. Benim çok takdir ettiğim, ligimizde potansiyel olarak yüksek bir oyuncu. Oyun yapımıza da örtüştüğünü düşünüyorum" dedi.



"ŞAMPİYONLUĞA OYNAMAK İSTİYORUM"

Aydın Karabulut ise son dönemde Antalyaspor'un hızla yükselişe geçen bir camia olduğunu belirtti. Antalyaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu kaydeden Aydın, "Benim için büyük bir şans. Çok mutluyum. İki yıl mukavele imzaladık. Hedeflerimiz yukarda olmak, şampiyonluğa oynamak istiyorum. Türkiye'de daha iyi bir yer yok" dedi.



"KIRIK DERLERDİ BANA"

Gazetecilerin 12 yılda 9 takımda forma giymesi hakkında soruya Karabulut şöyle yanıt verdi:

"17 yaşında Türkiye'ye geldim. Hızlı yaşadım. Almanya'da doğup büyümenin dezavantajları. Eskiden 'kırık' derlerdi bana. Artık evliyim, 2 çocuğum oldu. Sorumluluklarım arttı. Çok takım değiştirdim bu da iyi olmamdan kaynaklanıyor. İyi takımlarda oynadım. Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a geldim kademe atladım. İnşallah sonra da Avrupa olur."



AYDIN KARABULUT'UN FUTBOL KARİYERİ

Almanya'da Herta Berlin'in alt yapısında futbola başlayan Aydın Karabulut, Türkiye kariyerine 2005'te Beşiktaş'ta başlamasının ardından, Ankaraspor, Ankaragücü, Karabükspor, Göztepe, Elazığ, Sivasspor, Bursaspor ve Gençlerbirliği forması giydi. Aydın Karabulut, geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 31 maçta 3 asist ve 3 gol kaydetti.