Jeremy Menez bombası!
Antalyaspor, Bordeaux takımında forma giyen Jeremy Menez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
"Kulübümüz, Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen profesyonel futbolcu Jeremy Menez ile yaptığı görüşmeler sonucu protokol imzalamıştır. Kendisini 3 yıllığına Antalyasporumuza bağlayan sözleşmeye imza atan deneyimli kanat oyuncusu ile resmi transfer dönemi başladıktan sonra sözleşme imzalanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
ANTALYASPOR A.Ş."
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:42
-
Usta: "Gelecek için büyük hedeflerimiz var"
Toplam 5
Yorum
Salih Seninde işin gücün hikaye... Ersun la şampiyon olacağınımı zannediyorsun
-
''Taraftar bizi ayağa kaldırır''
Toplam 45
Yorum
Fb Alper Bu feneri ancak aykut hoca kurtarir..Adam bizde hocayken hep basarili olmus sanki advocat coook hücüm yapyiordu..aykut her maci almasini bil
-
'Kalırsa Sow yapar'
Toplam 11
Yorum
Ali Aykut Kocaman, sahamızda Galasatasay'a kupa kaldırtan bir Hoca olarak Musa Şov hakkında söyledikleri normal.
Jeremy Menez bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.