 Jeremy Menez bombası! – Fotomaç – 09 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    bombası!

    Jeremy Menez bombası!

    , Bordeaux takımında forma giyen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    'un internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

    "Kulübümüz, Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen profesyonel futbolcu ile yaptığı görüşmeler sonucu protokol imzalamıştır. Kendisini 3 yıllığına Antalyasporumuza bağlayan sözleşmeye imza atan deneyimli kanat oyuncusu ile resmi transfer dönemi başladıktan sonra sözleşme imzalanacaktır.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    ANTALYASPOR A.Ş."

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Jeremy Menez bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.