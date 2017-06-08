Antalyaspor'un ilk kampı Bolu'da
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da Bolu'da yapacağı kampla başlayacak.
Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen kırmızı beyazlılar, 15 günlük Bolu kampının ardından Avusturya'da hazırlıklarını tamamlamayı planlıyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 3 haftalık iznin ardından 29 Haziran'da Antalya'da toplanacak. Sağlık kontrolünden geçecek futbolcular 1 Temmuz'da Bolu'da kampına başlayacak. Teknik heyet ve futbolcular 2 hafta sürecek Bolu kampında gelecek sezona hazırlanacak. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Antalyaspor'un Bolu'daki çalışmalarının ardından ikinci kamp programı henüz kesinleşmedi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Avrupa ülkesinde kamp yapma talebi üzerine idareciler, tesis araştırmalarına başladı. Antalyaspor'un 15 Temmuz'dan sonra kamp yapacağı ülkeler arasında Avusturya ön plana çıktı. Kırmızı beyazlıların yeni sezon öncesi son hazırlıklarını Avusturya'da tamamlaması planlanıyor. Antalyaspor yönetimi de Bolu kampına yeni transferleri yetiştirmeyi hedefliyor.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:59
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Lens oynamak istediği takımı açıkladı
Toplam 19
Yorum
KARAYEL lens iyi oyuncu Fb starıydı FB den başka oynamam demiyor ama 4 Milyon EURO Fb içinde Bjk içinde büyük para hakkı 2,5 milyon bilemedin 3 mily
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Torunoğulları Çin seferinde
Toplam 4
Yorum
wolverine82 hadi bakalım hayırlısı erdal abi
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En iyi teklif Fener’dendi
Toplam 1
Yorum
bjk advers İşte Fenerin büyüklüğünü göstern bir örnek Fener ancak para için tercih edilen bir takım olmaktan öte birşey değil yabancı futbolcular için
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