Antalyaspor'da Mbilla gözden çıkarıldı
Antalyaspor'da yükselen performansıyla dikkati çeken Mbilla, yönetimden 3 kat fazla para isteyince Başkan Ali Şafak Öztürk sözleşme yenilememe kararı aldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, iç transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kadrosunda sözleşmesi sona eren futbolcularla masaya oturan kırmızı beyazlı kulüpte Mbilla krizi yaşandı. Maç başı ücretleriyle yıllık 500 bin Euro'ya 2 yıldır Antalyaspor forması giyen Kamerunlu futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Yeni sözleşme imzalamak için yönetimden 1.5 milyon Euro talep eden Mbilla'ya, başkan Ali Şafak Öztürk tepki gösterdi. Kamerunlu futbolcunun istediği ücreti fazla bulan yönetimin yeniden görüşme talebi Mbilla tarafından yanıtsız kalınca Başkan Öztürk sözleşme yenilememe kararı aldı.
Antalyaspor'un, bu sezon 22 maçta forma giyen ve sözleşmesi sona eren Mbilla ile yolları ayrıldı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:20
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