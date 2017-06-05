Eto'o ayrılıyor mu?

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Asbaşkan Bora Terzioğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi'nde düzenlenen toplantıda Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nu değerlendirdi. Göreve bu sezon başladıklarını ve kısa sürede başarılı olduklarını anlatan Öztürk, lige kötü başladıktan sonra maçlar kazanarak hedeflerinin Avrupa kupasına katılmaya kadar yükseldiğini dile getirdi. Ligi 5'nci bitirerek büyük başarı yakaladıklarını vurgulayan Öztürk, Avrupa'ya gidememelerine rağmen bu sezon taraftar, yönetim, takım kenetlenmesinin altyapısını çok iyi oluşturduklarını söyledi.



"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA TAKIM YARATMAK"

Antalyaspor'un kazanan takım görünümünü aldığını anlatan Öztürk, "Hedefimiz gelecek sene şampiyonluk yarışında olan takım yaratmak istiyoruz" dedi. Transfer çalışmalarına devam ettiklerini dikkati çeken Öztürk, "Önemli oyuncular getirmeyi planlıyoruz. Türk oyuncu da olacaktır. Statü gereği Türk oyuncu sayısını ön planda tutarak çalışma yapıyoruz. Geçen sezonu değerlendireceğiz üstüne koyarak hedefleri büyüteceğiz" diye konuştu.

"ALACAĞIMIZ YILDIZ FUTBOLCU OLACAK"

Takımın kaliteli bir iskelet yapısı olduğuna değinen Öztürk, kanat oyuncusu, 10 numara pozisyonunda oyun kurucu, forvete destek ile kaleci transferi yapmayı planladıklarını belirtti. Fazla transferin takımın kimyasını bozacağını düşündüğünü vurgulayan Öztürk, "Sağ bek, sol bek alternatiflerine bakıyoruz. Kesinlikle üst düzey 10 numara pozisyonunda kanat oyuncusu ve kaleci düşüncemiz var. Alacağımız bu futbolcular bizim açımızdan yıldız futbolcu olacak" dedi.



"TRANSFER YAPACAK MERCİ YÖNETİM KURULU"

Gazetecilerin teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yıldız futbolcu transfer etmeyi planlamadığı yönünde söylemlerini hatırlatması üzerine Öztürk, şunları söyledi: "Hocamızla düşünce yapımız birbirine uyuyor. Bazı şeylerde farklı düşünebiliyoruz. Biraz daha genç oyuncuları görmeyi düşünüyoruz ama hocamız şu ana kadar tecrübeli oyuncuları seçti. Bizim bazen kariyerli oyuncu düşüncemiz oluyor. Ama hocamız, kariyerli futbolcu istemediği yönündeki düşüncesinden bahsetmedi. Baştan beri kurmayı planladığımız yapı var. Başkan başkanlığını, teknik heyet teknik heyetliğini, yönetim yönetimliğini, futbolcu futbolculuğunu yapar. Yaptığımız da bu. Burada kesinlikle karar verici merci yönetim kurulu. Yönetim transfer yapar hoca performansına bakar. Yönetim performansı, pazarlama getirisi, geri satılabilirliği, uzun dönem verebileceklerine bakar. Biz kesinlikle en baştan hocamıza bırakmadık ama çok çalışıyoruz, birlikte iyi transferler yaptık. Teknik heyetin istemediği transfer de yapmayız. Transferi yapacak merci yönetim kuruludur. İnce ve iyi bir çalışma ahengimiz var."



EMRE MOR SORUSU

Gazetecilerin "Emre Mor'u transfer etmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna Öztürk, "Tek tek oyuncu hakkında konuşmak istemiyorum. Transfer edeceklerimizde çok kariyerli oyuncu da çok kariyeri olmayıp performans beklentimiz yüksek oyuncu da var" dedi. Öztürk, takımda kiralık olarak forma giyen Drole'nin kulübüyle görüşüp, bonservisini almayı istediklerini dile getirdi. Öztürk, futbolcunun 1.7 milyon Euro bonservis bedelinin yüksek olduğunu ve kulübüyle görüşmelerin devam ettiğini anlattı.



"ETO'O TAKIMI ŞAMPİYON YAPMAK İSTİYORUM' DEDİ"

Eto'o hakkında transfer söylentileri hakkında soruya ise Öztürk, "Eto'o'yu satmayı düşünmüyoruz. Kendisiyle de görüştük. Kendisi 'Ben bu takımı şampiyon yapmak istiyorum' dedi. Doğru şartlar olursa sözleşme yenilemesi olabilir. Bu Antalyaspor'a katacaklarıyla belli olur. Oyuncumuzla sezon başında sıkıntılı dönem geçirdik. Eto'o takım için çok önemli ve burada kendisiyle kimyamız çok iyi oturdu" dedi.



Öztürk, "Stat isminde değişiklik olacak mı" sorusuna, "Bu sezon sponsorluk anlamında çalışmalar yapacağız. Stat ismi sponsorluğu en önemli sponsorluklardan birisi. Atatürk adını bu güzel stadımızda bulundurmaktan memnuniyet, onur duyarız ama sponsorluk açısından düşünmemiz lazım. Ciddi bir gelir kaynağı ve Antalyaspor'un bu gelire ihtiyacı var. Bu gelir kaynağını da kullanmak istiyorum" karşılığını verdi.