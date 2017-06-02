Eto'o tarihe geçti

Ligin ilk 8 haftasında galibiyet alamayan ve son sırada yer alan Antalyaspor, Süper Lig'in son haftasında Gaziantepspor'u 4-1 mağlup ederek sezonu 58 puanla 5. sırada tamamladı. Bu karşılaşmada attığı golle Antalyaspor formasında iki sezonda 38. golüne ulaşan Samuel Eto'o, Tita'yı geride bırakarak kulüp tarihinde en çok lig golü atan oyuncu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan Antalyaspor-Gaziantepspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Gaziantep savunmasında Serkan Bakan'ın pas hatası sonucu topla buluşan Samuel Eto'o'nun ceza sahası dışından vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.

21. dakikada Antalyaspor öne geçti. Makoun'un savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Drole, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

28. dakikada Gaziantepspor, skorda eşitliği yakaladı. Orkan Çınar'ın pasında topla buluşan Sergey Kislyak'ın şutunda kaleci Ferhat Kaplan, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu takip eden Serkan Bakan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

36. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Ben-Hatira'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ghilas, kaleci Ferhat Kaplan'ı geçmek istedi. Bu sırada Ghilas'ın ayağından fazla açtığı meşin yuvarlağa hakim olan Serkan Bakan'ın şutunda kaleci Ferhat Kaplan, topu ayaklarıyla çeldi.

43. dakikada Antalyaspor, yeniden öne geçti. Eto'o'yla verkaç yapan Makoun'un ceza yayı üzerinde verdiği topuk pasıyla topla buluşan Zeki Yıldırım, takımını öne geçiren golü attı. 2-1

Antalyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

53. dakikada Gaziantepspor, yakaladığı gol fırsatını kaçırdı. Makoun'un hatalı geri pasında kaleci Ferhat Kaplan'la karşı karşıya kalan Ghilas'ın ceza sahası dışından vuruşunda yan top direkten döndü. Kaleci Ferhat, dönen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

57. dakikada Antalyaspor, farkı ikiye çıkardı. Sakıb Aytaç'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Drole, sol ayağıyla yaptığı vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1

65. dakikada hızlı gelişen Gaziantepspor atağında, kaleci Ferhat Kaplan'la karşı karşıya kalan Ben-Hatira şutunu çekti. Kalecinin çeldiği topu takip eden Ghilas'ın vuruşunda Salih Dursun, topu kale çizgisinden çıkardı.

72. dakikada Antalyaspor bir gol daha buldu. Sandro'nun savunmanın arkasına sarkan Eto'o'nun koşu yoluna çıkardığı pasta Kamerunlu yıldız oyuncu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1

Karşılaşma, Antalyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.