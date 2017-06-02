 Eto’o tarihe geçti – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    ’o tarihe geçti

    <a href="/index/eto?id=53614c7c-4c42-4356-8f76-d79e8f93c194" class="" rel="tag">Eto</a>’o tarihe geçti
    Antalya'nın başarılı golcüsü Samuel 'o, Süper Lig'de 17 gole ulaştı. 'o toplamda ise Antalyaspor adına 37 lig golü attı ve Tita'nın rekoruna ortak oldu. Tita, Antalya adına 6 sezonda toplam 37 lig golü atmıştı
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:04
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    Eto
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