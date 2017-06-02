Antalyaspor'da 3 ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, transfer çalışmalarını sürdürdü. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan takım yaratmayı hedefleyen kırmızı beyazlılar kadrosuna en az 4 futbolcu dahil etmeyi planlıyor. İç transferde de hareketli günler geçiren Antalyaspor'da sözleşme süresi biten Serdar Özkan ve Jean Makoun takım arkadaşlarıyla vedalaşarak, kulüpten ayrıldı. Ailevi nedenlerden dolayı ülkesinde futbol oynamak istediğini belirten Brezilyalı Ramon Motta'nın da sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Antalyaspor, devre arasında yarım sezon kiralık satın alma opsiyonuyla transfer ettiği Salih Dursun'un takımda kalmasını istiyor. Defansta başarılı performansıyla teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sürekli görev verdiği futbolcular arasında yer alan Salih Dursun ile Antalyaspor 3 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor. Antalyaspor yönetimi Salih Dursun'un takımda kalması için Galatasaray ile görüşmelere başladı.



