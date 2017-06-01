 Antalyaspor temsili kupa ile teselli buldu – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    temsili kupa ile teselli buldu

    Antalyaspor temsili kupa ile teselli buldu

    SPOR Toto Süper Lig’i 5’inci sırada bitirmeyi garantileyen ’un UEFA Avrupa Ligi hayali, Ziraat Türkiye Kupası’nı Atiker Konyaspor’un almasıyla sona erdi. Bugünkü antrenmanı ziyaret eden Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Başkan ’e “Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekiyormuş” diyerek temsili kupa verdi.

    , ligin son haftasında yarın Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlarını Döşemealtı İlçesi'ndeki tesislerinde sürdürdü. Antrenmana Mbilla, Deniz Kadah, El Kabir, Ramon Motta katılmazken, U21 takımında forma giyen Doğukan idmanda yer aldı.

    Antrenmanı ziyaret eden Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, UEFA Avrupa Ligi'ne katılamamanın üzüntüsünü yaşayan kırmızı beyazlı yönetim, teknik heyet ve futbolcuları teselli etmeye çalıştı. Belediye Başkanı Şahin, "Demek ki kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekiyormuş" dedikten sonra beraberinde getirdiği ve üzerinde 'Gönüllerin Şampiyonu Antalyaspor' yazılı kupayı Kulüp Başkanı 'e verdi. Kupa takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:24
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