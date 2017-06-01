Antalyaspor temsili kupa ile teselli buldu
SPOR Toto Süper Lig’i 5’inci sırada bitirmeyi garantileyen Antalyaspor’un UEFA Avrupa Ligi hayali, Ziraat Türkiye Kupası’nı Atiker Konyaspor’un almasıyla sona erdi. Bugünkü antrenmanı ziyaret eden Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Başkan Ali Şafak Öztürk’e “Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekiyormuş” diyerek temsili kupa verdi.
Antalyaspor, ligin son haftasında yarın Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlarını Döşemealtı İlçesi'ndeki tesislerinde sürdürdü. Antrenmana Mbilla, Deniz Kadah, El Kabir, Ramon Motta katılmazken, U21 takımında forma giyen Doğukan idmanda yer aldı.
Antrenmanı ziyaret eden Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, UEFA Avrupa Ligi'ne katılamamanın üzüntüsünü yaşayan kırmızı beyazlı yönetim, teknik heyet ve futbolcuları teselli etmeye çalıştı. Belediye Başkanı Şahin, "Demek ki kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekiyormuş" dedikten sonra beraberinde getirdiği ve üzerinde 'Gönüllerin Şampiyonu Antalyaspor' yazılı kupayı Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'e verdi. Kupa takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:24
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Obradovic'ten Fikret Orman'a cevap!
Toplam 22
Yorum
FB Fenerbahçe her branşda şampiyonluğu hedefleyen büyük bir spor kulübüdür, diğer takımlar ise sadece futbol kulübüdür.
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Fatih Terim'den sürpriz isimler
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Nazim oynamayan fenerbahçden 6 oyuncu anlamak mümkün değil tabiki Mehmet topal hariç neden fb fazla oyuncu çünkü en çok fb yerli oyuncu oynuyor
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"Şampiyonluklarda soru işaretleri var"
Toplam 29
Yorum
Ertan Acaba bu sıkıntı birilerinin bir haftada 2 kupadan birden saf dışında kalmalarından mı kaynaklanıyor. Çünkü torbada keklik gibi görüyorlardı
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