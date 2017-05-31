 Antalya’da Chico ameliyat oldu – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Antalya’da Chico ameliyat oldu

    Antalya’da Chico ameliyat oldu
    Antalyaspor'un başarılı stoperi Chico, tendon yırtığı nedeniyle ameliyat oldu. Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 4 hafta sonra çalışmalara başlayacağı açıklandı. Takımdan ayrı kalmak istemeyen ve lig bitimi tatilde tedavisini sürdürecek olan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon görev aldığı 23 karşılaşmada 2 de gol atmayı başardı.

    Rekorlar Antalya'dan
    Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de tarihinin en yüksek puanını, en fazla galibiyetini elde etti. Bitime 1 hafta kala 55 puanla 5. sırada olan kırmızı-beyazlılar, 1998-99'daki 49 puanlı sezonu geride bıraktı. 16 galibiyetle de tarih yazdı.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalya’da Chico ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.