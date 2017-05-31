Antalya’da Chico ameliyat oldu
Rekorlar Antalya'dan
Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de tarihinin en yüksek puanını, en fazla galibiyetini elde etti. Bitime 1 hafta kala 55 puanla 5. sırada olan kırmızı-beyazlılar, 1998-99'daki 49 puanlı sezonu geride bıraktı. 16 galibiyetle de tarih yazdı.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:23
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O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
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Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
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Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
Antalya’da Chico ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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