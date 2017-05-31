Antalya’da Chico ameliyat oldu

Antalyaspor'un başarılı stoperi Chico, tendon yırtığı nedeniyle ameliyat oldu. Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 4 hafta sonra çalışmalara başlayacağı açıklandı. Takımdan ayrı kalmak istemeyen ve lig bitimi tatilde tedavisini sürdürecek olan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon görev aldığı 23 karşılaşmada 2 de gol atmayı başardı.



Rekorlar Antalya'dan

Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de tarihinin en yüksek puanını, en fazla galibiyetini elde etti. Bitime 1 hafta kala 55 puanla 5. sırada olan kırmızı-beyazlılar, 1998-99'daki 49 puanlı sezonu geride bıraktı. 16 galibiyetle de tarih yazdı.