Antalyaspor'un tarihi sezonu

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasını Antalyaspor, 55 puanla 5'inci sırada tamamladı. Ligin son haftasında puan sıralamasındaki yerini garantileyen kırmızı beyazlılar, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda tarihinin en iyi günlerini yaşadı. Ligde 2 puanla son sıradayken teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle hızla üst sıralara tırmanan kırmızı beyazlılar, bu sezon bitime bir hafta kalmasına rağmen 16 galibiyetle tarihininen fazla galibiyet, 55 puanla en yüksek puan rekorlarını kırdı. Kırmızı beyazlılar, tarihinde ilk defa ligi 5'inci sırada tamamlayacak. Antalyaspor'un Süper Lig'de en iyi derecesi 1998-99 yılında elde ettiği 49 puan ile 6'ncılık olmuştu.

ÇALIMBAY İLE TARİH YENİDEN YAZILDI

Antalyaspor'un Süper Lig'deki 21 sezonluk geçmişinde en çok galibiyet sayısı 14 oldu ve bunlar 1998/1999, 2009/2010 ve 2012/2013 sezonlarında gerçekleşti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay da Antalyaspor'da görev yapan teknik direktörler arasında bir sezonda en çok puan kazanan teknik adam unvanının yeni sahibi oldu. Antalyaspor'u 6'ncı hafta sonrasında 2 puanla teslim alan Çalımbay, 26 haftada takıma 50 puan kazandırdı. Çalımbay böylece Joseph Jarabinsky'nin 1998/1999, Mehmet Özdilek'in de 2009/2010 sezonundaki 49'ar puanlık rekorlarını geçti.

ETO'O TARİHE GEÇTİ

Antalyaspor'da dünya yıldızı Samuel Eto'o da kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kariyeri şampiyonlar ligi kupası, lig şampiyonluklarıyla dolu olan Eto'o, kırmızı beyazlılarda 2 sezonda 37 gol attı. Antalyaspor kulüp tarihinde iki sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Eto'o, 1 gol daha atarsa Tita'yla ortak olduğu en golcü futbolcu unvanının yeni sahibi olacak. Eto'o bu sezon attığı gollerle kırmızı beyazlı kulübün Avrupa kupasına katılma hedefinde önemli rol oynadı.

GÖZLER KUPADA

Tarihinde 1999-2000 sezonunda Türkiye Kupası finalisti olarak Avrupa kupalarında ilk defa mücadele eden Antalyaspor, 17 yıl sonra yeniden Avrupa'ya gitmeyi hedefliyor. Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında yarın gece saat 21.30'da oynanacak karşılaşmanın sonucunu bekleyen kırmızı beyazlılar, İstanbul temsilcisinin kupayı kazanması halinde lig 5'incisi olarak UEFA Kupası'na katılacak. Antalyaspor taraftarı, Türkiye Kupası final maçını Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak dev ekranda izleyecek. Kırmızı beyazlılar Avrupa'ya katılma şansı bulursa tarihinde ilk defa lig sıralamasıyla UEFA Kupası'na katılmış olacak.

Antalyaspor taraftarı, maç sonrası kentte kutlamalar yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı beyazlı taraftar yarın oynanacak maçta Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'in kupayı kazanması halinde karşılaşma sonrası kentte araç konvoyuna hazırlanıyor. Taraftar cuma günü Antalyaspor, Gaziantepspor maçı sonrası da hem statta hem şehirde büyük kutlamalar yapmak için hazırlık başlattı.

STATTA TARİHİ HEYECAN 5 LİRA

Antalyaspor yönetimi ligin 34'üncü haftasında oynanacak Gaziantepspor maçında taraftarıyla takımın tarihi sezonunda elde ettiği başarıları kutlayacak. Yönetim olarak taraftarın stadı doldurması amacıyla maç biletleri 5 liradan satışa çıktı. Kırmızı beyazlılar maç sonrası lig 5'inciliği, tarihi başarılar ile Medipol Başakşehir'in Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Avrupa'ya katılma coşkusunu yaşayacak.