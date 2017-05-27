Juraj Kucka Antalyaspor'la görüştü
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmak isteyen Antalyaspor, Milan'ın Slovak futbolcusu Juraj Kucka ile görüşmelerinde önemli aşama kaydetti.
Çinli yatırımcılara satılmasının ardından kadroda büyük revizyona gitmesi beklenen İtalyan devi Milan, Türk kulüplerinin kıskacında. Bu çerçevede en ciddi girişim Antalyaspor'dan geldi. Geçtiğimz günlerde menajer George Gardi aracılığıyla Gabriel Paletta, Jose Sosa, Juraj Kucka ve Cristian Zapata için girişimlere başlayan kırmızı-beyazlılar, Kucka'dan gelen olumlu cevap üzerine girişimlerini bu oyuncu üzerinde yoğunlaştırdı.
*İtalyan Gazeteci Gianluca Dimarzio, Juraj Kucka'nın Antalyaspor'un teklifini yöneticilerle görüşmek üzere akşam saatlerinde kulüp binasına gittiğini yazdı.
KUCKA KULÜP BİNASINA GELDİ
Antalyaspor'un teklifine sıcak bakan Kucka'nın bugün Milan kulüp binasına gelmesi transfer kulislerini hareketlendirdi. Ünlü gazetecisi Gianluca Dimarzio'nun haberine göre, kulüp binası olan 'Casa Milan'a' gelen Slovak futbolcu burada yöneticilerle transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Milan, Jiraj Kucka'yı 3 milyon euro bonservis bedeliyle Genoa'dan transfer etmişti. Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 29 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:28
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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