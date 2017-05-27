 Juraj Kucka Antalyaspor'la görüştü – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Antalyaspor'la görüştü

    Juraj Kucka Antalyaspor'la görüştü

    Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmak isteyen Antalyaspor, Milan'ın Slovak futbolcusu ile görüşmelerinde önemli aşama kaydetti.

    Çinli yatırımcılara satılmasının ardından kadroda büyük revizyona gitmesi beklenen İtalyan devi Milan, Türk kulüplerinin kıskacında. Bu çerçevede en ciddi girişim Antalyaspor'dan geldi. Geçtiğimz günlerde menajer George Gardi aracılığıyla Gabriel Paletta, Jose Sosa, ve Cristian Zapata için girişimlere başlayan kırmızı-beyazlılar, Kucka'dan gelen olumlu cevap üzerine girişimlerini bu oyuncu üzerinde yoğunlaştırdı.


    *İtalyan Gazeteci Gianluca Dimarzio, Juraj Kucka'nın Antalyaspor'un teklifini yöneticilerle görüşmek üzere akşam saatlerinde kulüp binasına gittiğini yazdı.

    KUCKA KULÜP BİNASINA GELDİ

    Antalyaspor'un teklifine sıcak bakan Kucka'nın bugün Milan kulüp binasına gelmesi transfer kulislerini hareketlendirdi. Ünlü gazetecisi Gianluca Dimarzio'nun haberine göre, kulüp binası olan 'Casa Milan'a' gelen Slovak futbolcu burada yöneticilerle transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

    Milan, Jiraj Kucka'yı 3 milyon euro bonservis bedeliyle Genoa'dan transfer etmişti. Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 29 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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