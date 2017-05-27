 Eski takımına karşı... – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Eski takımına karşı...

    Eski takımına karşı...
    'un teknik direktörü , sezonun ilk 3 haftası çalıştırdığı 'ya bu hafta rakip olacak. Tecrübeli teknik adam Kasımpaşa'da ayrıldıktan sonra eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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