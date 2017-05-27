Çalımbay maçı değerlendirdi
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "2. golü bulduktan sonra rahatladık. Sezon sonu olmasına rağmen tempo iyiydi. Takımımdan memnumun ve tekrar hepsini tebrik ediyorum" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa deplasmanından 3-0'lık skor alarak Avrupa'ya gitme umudunu artıran Antalyaspor'da Rıza Çalımbay kritik galibiyeti değerlendirdi.
Çalımbay, "Bizim açımızdan önemli bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Ama kolay olmayacağını biliyorduk. Kasımpaşa maçın favorisiydi, o yüzden bizim açımızdan da kolay değildi. 2. golü bulduktan sonra rahatladık. Sezon sonu olmasına rağmen tempo iyiydi. Takımımdan memnumun ve tekrar hepsini tebrik ediyorum. Avrupa'ya gideriz gitmeyiz çok önemli değil. Biz galibiyeti olmayan bir takımı aldık geldiğimizde. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu başarı teknik ekip değil sadece yönetim ve taraftar da bütünleşince güzel şeyler oldu. Bu da sahaya yansıdı. Bu hafta çok önemli bizim için. Sonrasında önümüzdeki sezonla ilgili konuları masaya yatıracağız" diye konuştu.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:40
-
Vlad Chiriches’te sona doğru
Toplam 19
Yorum
gs gs daki pioblem bir oyuncu dahi satamadan tiransfer yapmasi .enaz 56 tane satki yeni oyuncular alasin .nerde para beyler yokisde .
-
Vlad Chiriches’te sona doğru
Toplam 19
Yorum
tudor tudor da hüsran olacak gs da yaptigi tiransferlerde vasat ucuz oyuncular la takimin kalitesi iyice düsecek .
-
Avcı, G.Saray’ı reddetmiş!
Toplam 14
Yorum
öğretici tudorun yerine ben gelsem kesin şampiyon olurduk ! bütün maçları farklı kazanırdım bu takımla ! ama bu dursunla ben de çalışmak istemezdim !
Çalımbay maçı değerlendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.