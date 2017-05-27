 Antalya durdurulamıyor! – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Antalya durdurulamıyor!

    Antalya durdurulamıyor!

    Süper Lig'in 33. haftasında , 'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Efsane yıldız Samuel Eto'o yine bir gol bir asistlik performansla maça damga vuran isim oldu.

    İstanbul'da oynanan karşılaşmanın gol perdesini Eto'o açtı. 41'de kazanılan serbest vuruşta golü buldu. Topun başına geçen Kamerunlu yıldız, mükemmel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-0.

    İlk yarı konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

    İkinci yarıya da istekli başlayan taraf yine Antalyaspor'du. Konuk ekip 62'de Ramon Motta ile farkı ikiye çıkartırken, 65'te Deniz Kadah skoru ilan etti:3-0.

    Bu sonuçla Antalyaspor 55 puanla 5. sıradaki yerini koruyarak Avrupa iddiasını sürdürdü. ise 43 puanda kaldı.

    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:53
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