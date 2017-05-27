Antalya durdurulamıyor!
Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Efsane yıldız Samuel Eto'o yine bir gol bir asistlik performansla maça damga vuran isim oldu.
İstanbul'da oynanan karşılaşmanın gol perdesini Eto'o açtı. Antalyaspor 41'de kazanılan serbest vuruşta golü buldu. Topun başına geçen Kamerunlu yıldız, mükemmel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-0.
İlk yarı konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.
İkinci yarıya da istekli başlayan taraf yine Antalyaspor'du. Konuk ekip 62'de Ramon Motta ile farkı ikiye çıkartırken, 65'te Deniz Kadah skoru ilan etti:3-0.
Bu sonuçla Antalyaspor 55 puanla 5. sıradaki yerini koruyarak Avrupa iddiasını sürdürdü. Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:53
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Vlad Chiriches’te sona doğru
Toplam 19
Yorum
gs gs daki pioblem bir oyuncu dahi satamadan tiransfer yapmasi .enaz 56 tane satki yeni oyuncular alasin .nerde para beyler yokisde .
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Vlad Chiriches’te sona doğru
Toplam 19
Yorum
tudor tudor da hüsran olacak gs da yaptigi tiransferlerde vasat ucuz oyuncular la takimin kalitesi iyice düsecek .
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Avcı, G.Saray’ı reddetmiş!
Toplam 14
Yorum
öğretici tudorun yerine ben gelsem kesin şampiyon olurduk ! bütün maçları farklı kazanırdım bu takımla ! ama bu dursunla ben de çalışmak istemezdim !
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