Antalya durdurulamıyor!

İstanbul'da oynanan karşılaşmanın gol perdesini Eto'o açtı. Antalyaspor 41'de kazanılan serbest vuruşta golü buldu. Topun başına geçen Kamerunlu yıldız, mükemmel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-0.

İlk yarı konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıya da istekli başlayan taraf yine Antalyaspor'du. Konuk ekip 62'de Ramon Motta ile farkı ikiye çıkartırken, 65'te Deniz Kadah skoru ilan etti:3-0.

Bu sonuçla Antalyaspor 55 puanla 5. sıradaki yerini koruyarak Avrupa iddiasını sürdürdü. Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.