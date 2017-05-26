 Şike Kumpası Davası'nda ara karar – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Şike Kumpası Davası'nda ara karar

    Şike Kumpası Davası'nda ara karar

    FETÖ/PDY'nin ‘Futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan Şike Kumpası Davası'nda 10. günün sonunda ara kararlar açıklandı ve duruşma 7-11 Ağustos 2017 tarihine ertelendi.

    Kararlarla ilgili FB TV'ye açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü ve Başkan Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdurrahim Erol, şunları söyledi:
    "Fenerbahçe'ye kurulan Kumpas Davası'nın bu haftaki duruşmasında mahkeme ara kararlarını açıkladı ve duruşmayı 7-11 Ağustos 2017 tarihine erteledi. Bu duruşmada 2 tane sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkemeye dün ve bugün gelen Bylock raporlarına istinaden daha önce bu dosyanın saptamında tutuksuz olan 6 sanığın tutuklanması amacıyla haklarında yakalanma emri çıkarılmasına karar verdi mahkeme. Yine bu kapsamda Bylock kullanıcı olduğu tespit edilen sanıkların Bylock yazışmalarının tebliği için Emniyet Müdürlüğü'ne müzakere yazılmasına karar verildi. Bunun dışında sanıklarla ilişkili daha önce açılan FETÖ/PDY davaları kapsamında açılıp devam edilen dava dosyalarına ilişkin iddianamelerini istedi."
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:02
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