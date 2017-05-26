Günün bombası: Juraj Kucka
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmak isteyen Antalyaspor, Milan'ın Slovak futbolcusu Juraj Kucka ile görüşmelerinde önemli aşama kaydetti.
Çinli yatırımcılara satılmasının ardından kadroda büyük revizyona gitmesi beklenen İtalyan devi Milan, Türk kulüplerinin kıskacında. Bu çerçevede en ciddi girişim Antalyaspor'dan geldi. Geçtiğimz günlerde menajer George Gardi aracılığıyla Gabriel Paletta, Jose Sosa, Juraj Kucka ve Cristian Zapata için girişimlere başlayan kırmızı-beyazlılar, Kucka'dan gelen olumlu cevap üzerine girişimlerini bu oyuncu üzerinde yoğunlaştırdı.
*İtalyan Gazeteci Gianluca Dimarzio, Juraj Kucka'nın Antalyaspor'un teklifini yöneticilerle görüşmek üzere akşam saatlerinde kulüp binasına gittiğini yazdı.
KUCKA KULÜP BİNASINA GELDİ
Antalyaspor'un teklifine sıcak bakan Kucka'nın bugün Milan kulüp binasına gelmesi transfer kulislerini hareketlendirdi. Ünlü gazetecisi Gianluca Dimarzio'nun haberine göre, kulüp binası olan 'Casa Milan'a' gelen Slovak futbolcu burada yöneticilerle transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Milan, Jiraj Kucka'yı 3 milyon euro bonservis bedeliyle Genoa'dan transfer etmişti. Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 29 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:24
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Gomis’le son tango
Toplam 14
Yorum
gss gelirse Drogba etkisi yaratır 20 25 gol atar gol krallığı garenti
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Boğaz'da bayrak krizi
Toplam 87
Yorum
Siyah-Beyaz1903 fenerin ufak bayragi kalsin fiko basgan komple köprüyü 10 seneligene kiralasin siyah beyaz a boyatsin iki takimda nasibini almis olur böylelikle xD
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Ada’da Lens için kapışma
Toplam 47
Yorum
wunken neyini begeniyorsunuz anlamiyorum 40 dakkadan sonar adam harap oluyor kosamiyor demani kesiliyor tutturdunuz lens lens genc oyuncu alin
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