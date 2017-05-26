 Antalyaspor'dan hakem tepkisi – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Antalyaspor'dan hakem tepkisi

    Antalyaspor'dan hakem tepkisi

    Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Biz Avrupa Kupaları'na katılmak için Trabzonspor'la yarışırken MHK'nin Kasımpaşa maçına Trabzon bölgesi hakemi Barış Şimşek'in görevlendirmesi, skandal bir karardır" dedi.

    Avrupa kupasına katılmayı hedefleyen Antalyaspor ve Trabzonspor'un ligde oynanacağı son 2 maçın önemine dikkati çeken Başkan Öztürk, şöyle konuştu:

    "Neresinden bakarsak bu kararın mantığı yok. Art niyet ya da büyük bir hata olasılığı olabilir. Burada hata yapılması da art niyetli olunması kadar vahimdir. Merkez Hakem Kurulu (MHK) önemli karar veriyor. İş yoğunluğundaki en önemli görev hakem atamalarıdır. Trabzon bölgesi hakemi bize veriliyorsa, bu işi yapmalarına gerek yok. İletişim kurduğumuzda söyledikleri, (Dikkat etmedik) ama son 2 haftaya girerken Avrupa sürecinde en önemli maçta nasıl böyle skandal bir karar verildiğine aklım ermiyor. Baktığımızda sonraki maçımızı Gaziantepspor'la oynayacağız. Hakemin maçta olası yanlış kararında kamuoyunun Trabzonlu hakem ve eleştirecek. MHK'nın en önemli görevi hakem ataması. Hakem atamalarında yeterince dikkat etmiyorlarsa bu işi yapmalarına gerek yok. MHK bu kararıyla kendi hakemlerini ateşe atıyor."
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:49
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