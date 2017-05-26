Antalyaspor'da 2 eksik
Antalyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlarken kırmızı beyazlı takımda kart cezası nedeniyle Sandro ve sakatlığı devam eden El Kabir, zorlu maçta oynamayacak.
Avrupa Kupaları'na hedefleyen kırmızı beyazlılar, Kasımpaşa maçının son hazırlığını Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar, koşuyla antrenmanı tamamladı.
Rıza Çalımbay, sakatlığı sonrası takımla ilk çalışmasını yapan Danilo'yla antrenman sırasında görüştü. Antrenmanda Danilo'ya özel pas ve orta çalışması yaptıran Çalımbay, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Danilo'da Çalımbay'a Kasımpaşa maçında oynamak istediğini belirtti. Rıza Çalımbay'ın El Kabir'in yokluğunda Danilo'ya forma verebileceği bildirildi.
Antrenmana sakatlığı nedeniyle El Kabir katılmadı. El Kabir'in yanı sıra kart cezalısı Sandro da Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Çalımbay, taktik antrenmanında Sandro'nun yerine Zeki'ye görev verdi.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:48
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Aslan’a bir şok daha! Bu kez Dany
Toplam 7
Yorum
Beceriksizler! bu sene ya transfer yasagı gelir, ya da avrupadan men ediliriz. aha buraya yazıyom. Gomis falan da böylece gelemez zaten..
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Clichy’de yeşil ışık
Toplam 4
Yorum
Hannover Genc oyuncu isteyen arkadaslara sormak isterim, Semih,Cavanda,Sinan gümüs, Carole, Tolga Cigerci bunlar genc degilmi ne hayirlarini gördük?
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Gomis’le son tango
Toplam 7
Yorum
Gelsinn Savunma arkasına koşular yapan bi forvet. Sabit durmuyo, sürekli boşa kacıyo. Ve oldukca seri. Sneijder asist rekoru kırar bunun sayesinde.
Antalyaspor'da 2 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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