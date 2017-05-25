Çalımbay'dan transfer açıklaması
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferde şu ana kadar hiçbir oyuncu ile görüşmediklerini söyledi.
İlk hedeflerinin 33. haftadaki Kasımpaşa maçı olduğunu ifade eden Çalımbay, eski takımı olduğu için bu karşılaşmanın ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi. Rakipleriyle ligin ilk yarısında oynadıkları maçı kazandıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "İkinci maçımızı da kazanmak istiyoruz. Çünkü bir hedefimiz var. Kolay olmayacağını biliyoruz. Kasımpaşa benim kurduğum bir takım. Hedef konusunda anlaşamadığımız için ayrılmıştım. Herkes 'Rıza hoca takımı tanıyor.' diyor ama öyle değil. Çünkü iyi bir takıma karşı oynayacağız. Takımımıza inanıyoruz, inşallah bu engeli de en güzel şekilde atlayacağız." şeklinde konuştu.
- Castro iddiası
Eski öğrencisi Kasımpaşalı Andre Castro'nun transfer edileceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine Çalımbay, "Başka takımlar gibi durumumuz kesin olsaydı, transfer konusunda daha net konuşabilirdim. Ancak şu anda hiçbir şey yok. Ne Castro ne de başka bir oyuncuyla görüştük." diye konuştu.
Ramon Motta'nın takımdan ayrılmasını istemediklerini aktaran Çalımbay, Brezilyalı oyuncunun yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle ülkesine dönmek istediğini bildirdi. Çalımbay, oyuncusunun yaşadığı sorunların ardından futbola dönmesinin bile büyük bir başarı olduğunun altını çizdi.
- Antrenman
Basın toplantısının ardından kırmızı-beyazlı oyuncular Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.
İdmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra gruplara ayrılarak pas çalışması yaptı. Neşeli geçen antrenmanda pas çalışmasında topu kaptıran gruba şınav çekme ve dans etme gibi cezalar verildi.
Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:55
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Mayıs'ta zor biter!
Toplam 15
Yorum
Egeli FB li sende cok istedin sanirim :-)))) agzi olan konusuyor ne yapalim agzi laf filozof gibi bir adami:-))) senin ts nun basina getirseniz ne dersi
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Asıl tehlike kapıda
Toplam 7
Yorum
gsli gs batinca senin takimin dahami iyi olacak gs batmasi turk futbolunun bitisi demek arkasindan bjk fenerde trabzonda batar
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Bedava geliyor!
Toplam 21
Yorum
serdar_FB İSMİ İLK GEÇTİĞİNDE AKLIMA 2. DİEGO VAKASI OLUR DÜŞÜNCESİ GELDİ.. BENCE GENÇ YILDIZ ADAYLARI ALINSA DAHA İYİ. GURBETÇİ YA DA G.AMERİKADAN
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