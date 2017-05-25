Çalımbay'dan transfer açıklaması

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, ligde kalan 2 maçta, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edebilmek için mücadele vereceklerini belirterek, "Lig bittikten sonra takımımıza katılacak yeni arkadaşlar çok önemli. Transferlerimizi çok iyi yapmamız gerekiyor." dedi.

İlk hedeflerinin 33. haftadaki Kasımpaşa maçı olduğunu ifade eden Çalımbay, eski takımı olduğu için bu karşılaşmanın ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi. Rakipleriyle ligin ilk yarısında oynadıkları maçı kazandıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "İkinci maçımızı da kazanmak istiyoruz. Çünkü bir hedefimiz var. Kolay olmayacağını biliyoruz. Kasımpaşa benim kurduğum bir takım. Hedef konusunda anlaşamadığımız için ayrılmıştım. Herkes 'Rıza hoca takımı tanıyor.' diyor ama öyle değil. Çünkü iyi bir takıma karşı oynayacağız. Takımımıza inanıyoruz, inşallah bu engeli de en güzel şekilde atlayacağız." şeklinde konuştu.

- Castro iddiası

Eski öğrencisi Kasımpaşalı Andre Castro'nun transfer edileceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine Çalımbay, "Başka takımlar gibi durumumuz kesin olsaydı, transfer konusunda daha net konuşabilirdim. Ancak şu anda hiçbir şey yok. Ne Castro ne de başka bir oyuncuyla görüştük." diye konuştu.

Ramon Motta'nın takımdan ayrılmasını istemediklerini aktaran Çalımbay, Brezilyalı oyuncunun yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle ülkesine dönmek istediğini bildirdi. Çalımbay, oyuncusunun yaşadığı sorunların ardından futbola dönmesinin bile büyük bir başarı olduğunun altını çizdi.

- Antrenman

Basın toplantısının ardından kırmızı-beyazlı oyuncular Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

İdmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra gruplara ayrılarak pas çalışması yaptı. Neşeli geçen antrenmanda pas çalışmasında topu kaptıran gruba şınav çekme ve dans etme gibi cezalar verildi.

Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.