Antalyaspor'da moral yemeği

Antalyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, Kasımpaşa maçı öncesi moral amacıyla düzenlediği etkinlikte takım arkadaşları, teknik heyet, bazı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, keyifli vakit geçirdi.

Antalyasporlu futbolcular, yönetim kurulu üyeleri, idari personel ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Konyaaltı'nda Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restaurantta buluştu. Başarılı orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım tarafından Kasımpaşa maçı öncesi moral amacıyla düzenlenen etkinliğe, teknik direktör Rıza Çalımbay, takım kaptanı Eto'o başta olmak üzere tüm futbolcular katıldı.



Futbolcuların bir arada sohbet ettiği etkinlikte kırmızı beyazlılar keyifli vakit geçirdi. Zeki, etkinlikte yaptığı konuşmada Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarını kazanıp ligi en iyi şekilde bitirmek istediklerini söyledi. Takım arkadaşlarının sakatlık yaşamadan sezonu bitirmesini dileyen Zeki'ye futbolcular alkışlarıyla destek verdi.