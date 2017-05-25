Antalyaspor'da moral yemeği
Antalyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, Kasımpaşa maçı öncesi moral amacıyla düzenlediği etkinlikte takım arkadaşları, teknik heyet, bazı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, keyifli vakit geçirdi.
Futbolcuların bir arada sohbet ettiği etkinlikte kırmızı beyazlılar keyifli vakit geçirdi. Zeki, etkinlikte yaptığı konuşmada Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarını kazanıp ligi en iyi şekilde bitirmek istediklerini söyledi. Takım arkadaşlarının sakatlık yaşamadan sezonu bitirmesini dileyen Zeki'ye futbolcular alkışlarıyla destek verdi.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:06
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Yusuf Erdoğan yol ayrımında...
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ts61 güle güle:))))
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Defoe feshetti gözler Lens’te
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diyarbakır1903 BJK'ye yaw koçum. Seneye ŞL en az çeyrek final şansını yakala
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Güzel günler görecegiz Güneş’li günler
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ŞAMPİYONLUK SONRASI ŞENOL GÜNEŞ İLE YOLLAR AYRILARAK TAKIMIN BAŞINA RIZA GETİRİLMELİ VE ÖMÜR BOYU TEKNİK SORUMLU OLARAK KALMALIDIR.
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