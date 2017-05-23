 Bu gurur Çalımbay’ın – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Bu gurur Çalımbay’ın

    Bu gurur Çalımbay’ın
    Teknik Direktör , 'da görev yapan teknik direktörler arasında bir sezonda en çok puan kazanan teknik adam unvanının yeni sahibi oldu. Antalyaspor'u, 6. hafta sonrasında 2 puanla teslim alan Rıza Çalımbay, kendi dönemindeki 26 haftada takıma 50 puan kazandırmış oldu. Akdeniz ekibi ligde 52 puana sahip.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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