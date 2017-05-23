Antalyaspor'da neşeli antrenman

Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanla sürdürdü. Kuvvet ve kondisyon çalışması yapan kırımızı beyazlıların antrenmanda neşeli olduğu gözlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Antalyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından Çalımbay, futbolcularına kuvvet kondisyon çalıştırdı. Eğitsel oyunlarda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Antrenman küçük sahada maçla sona erdi.



Antrenmana sakatlığı nedeniyle El Kabir katılmadı.