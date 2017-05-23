Antalyaspor'da neşeli antrenman
Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanla sürdürdü. Kuvvet ve kondisyon çalışması yapan kırımızı beyazlıların antrenmanda neşeli olduğu gözlendi.
Antrenmana sakatlığı nedeniyle El Kabir katılmadı.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 14:51
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 18
Yorum
gs seneye gs nin kadrosunuda sen kuruyorsan gitti paracıklar bu senede ligde kalmaya oynarız
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Nani ve Selçuk’u da götürecek
Toplam 4
Yorum
gs ben bu adamı yeni yeni sevmeye başladım yahu
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Avcı’nın gözü Chedjou’da
Toplam 5
Yorum
gs şu adam satılıp bonservisinde gelir elde edilemezmiydi ne yaptı bu 1 sene içinde allah aşkına bu kadar beceriksiz olmayın
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