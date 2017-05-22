Serdar Özkan'dan taraftara çağrı
Antalyaspor'lu Serdar Özkan, Avrupa kupasını katılmak istediklerini belirterek, "Son 2 haftamızda taraftarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Taraftarımızla Avrupa'ya deplasmana gitmek istiyoruz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de 32'nci haftayı 52 puanla 5'inci sırada tamamlayan Antalyaspor, kalan maçlarını Avrupa kupasına katılma hedefiyle kazanmak istiyor. Antalyaspor'un deneyimli futbolcularından Serdar Özkan, lig bitimine 2 hafta kala çok kritik sürece girdiklerini anlattı.
Trabzonspor'un 2 puan önünde yer aldıklarına değinen Serdar Özkan, "5'inci olursak düşüncemiz Avrupa'ya gitmek. Medipol Başakşehir, kupada Fenerbahçe'yi eledi, kupayı alırsa biz de 5'inci olursak Avrupa'ya gideceğiz" diye konuştu.
"HEDEFİMİZ AVRUPA"
?Antalyaspor'un fikstür avantajı bulunduğunu, deplasmanda Kasımpaşa, son hafta da evinde Gaziantepspor'la karşılaşacağını hatırlatan Serdar Özkan, şunları söyledi:
"Trabzonspor'un da çok zorlu maçları var. Bizim hedefimiz 6 puanı da kazanıp Avrupa'ya gitmek. Şu an zaten Antalyaspor tarihinin en yüksek puanını toplamış durumdayız. Bu da bize çok büyük bir gurur veriyor. Bu şehrin Avrupa'ya çok yakışacağını düşünüyoruz. Antalya'yı Avrupa'da temsil etmek istiyoruz. Şu an çok iyi gidiyoruz, son 2 haftayı kayıpsız atlatıp inşallah Avrupa'ya gideceğiz."
TARAFTARA ÇAĞRI
Sezon boyunca taraftarın takımı çok iyi desteklediğini dile getiren Serdar Özkan, "Stadımızda seyirci ortalamasının üzerinde oynuyoruz her hafta. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Son 2 haftamızda bizi yalnız bırakmasınlar. Taraftarımızla Avrupa'ya, deplasmana gitmek istiyoruz" dedi.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:50
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Şampiyon Fenerbahçe
Toplam 30
Yorum
Avrupa Fatihi Fener yaw he he takmadığın için yorum yapmak zahmetinde bulundun demi. kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş.
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Büyük takas!
Toplam 57
Yorum
sam Ozan futbolcumu ki tolgayla takas edilsin her sey dengi dengine fenerde bu ayarda topcu yok.varsa soyleyin ben goremiyorum
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Büyük takas!
Toplam 57
Yorum
gokhan17 yahu bu ne alaka. elinde kral gibi oynayan tolgay varken neden değiştirip ozan'ı alsın doğru haber yapın :))
Serdar Özkan'dan taraftara çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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