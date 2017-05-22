 Motta’nın son maçları – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Motta’nın son maçları

    Motta’nın son maçları
    Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bursa galibiyeti sonrası transfer çalışmalarına da değindi ve Ramon Motta ile yollarının ayrılacağını açıkladı. Çalımbay, "Ailesinden uzakta kalmak istemiyor. Bizde son maçlarını oynuyor" dedi. Tecrübeli hoca transferde 5 iyi oyuncu almak istediklerini ve araştırmaların başladığını da belirtti.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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