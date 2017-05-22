Motta’nın son maçları

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bursa galibiyeti sonrası transfer çalışmalarına da değindi ve Ramon Motta ile yollarının ayrılacağını açıkladı. Çalımbay, "Ailesinden uzakta kalmak istemiyor. Bizde son maçlarını oynuyor" dedi. Tecrübeli hoca transferde 5 iyi oyuncu almak istediklerini ve araştırmaların başladığını da belirtti.