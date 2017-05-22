Motta'dan ayrılık sinyali
Brezilyalı futbolcusu Motta, ailevi nedenlerden dolayı sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılıp, futbol hayatına ülkesinde devam etmek istediğini teknik heyete iletti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, gelecek sezon şampiyonluğa oynayan takım oluşturma hedefiyle transfer çalışmalarına devam ediyor. Takıma en az 4 futbolcu transfer etmeyi planlayan kırmızı beyazlılarda sözleşmesi sona erecek futbolcularla da görüşmelere başlandı. Kırmızı beyazlılarda, defansın solunda oynayan Motta, ailevi nedenlerden dolayı sezon sonunda ayrılmak istediğini teknik heyete iletti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, takımda kalmasını talep ettiği Motta'yla görüşerek, Antalyaspor'da oynamaya devam etmesini istedi. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Motta hakkında görüşlerini belirten Çalımbay, Brezilyalı futbolcunun takımda kalmasının yeni transfer gibi değerlendirilebileceğini dile getirdi.
Öte yandan Bursaspor maçında Rıza Çalımbay tarafından 63'üncü dakikada oyundan alınan Motta'nın, yedek kulübesine girişte su şişesini yere fırlatıp kulübede tepki gösterince takım arkadaşları tarafından sakinleştirildi.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:22
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"Tesadüf değil..."
Toplam 67
Yorum
Sneijder_W Aziz biraz basketboldan anlasa Febe o kupayı alamazdı. Anlamadığı için karışamıyor takıma o sayede Obra aldı kupayı yabancı oyuncularla
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Büyük takas!
Toplam 53
Yorum
Köyiçi Ozan gelsin tabi ya! Malzemeci Süreyya abimize yardimci olur, parlatilacak, bakimi yapilacak krampon çok :))
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Takım olmak zor
Toplam 5
Yorum
ged 61 bir hoca nın aklı fikri takım da ve kulüp de olmalı..yoksa nasıl transfer yapayım hangi menejeri kullanayım olmamalı...
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