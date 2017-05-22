Eto'o'ya unvan için 2 gol gerekli
Antalyaspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 36 gole ulaşan Samuel Eto'o'nun, kulüp tarihinin ligdeki en golcü ismi olmasına 2 gol kaldı.
Antalyaspor Kulübünden yapılan "Eto'o'nun krallığına 2 gol kaldı" başlıklı yazılı açıklamada, Kamerunlu futbolcunun, 37 golle Tita'ya ait bu unvanı eline geçirmenin eşiğinde olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Eto'o 2 gol daha atması halinde toplamdaki gol sayısını 38'e çıkaracak ve 37 gollü Tita'yı da geride bırakıp Antalyaspor'umuzun gelmiş geçmiş en büyük golcüsü olacak." ifadesi kullanıldı.
Antalyaspor, ligde kalan 2 haftada deplasmanda Kasımpaşa ve içi sahada Gaziantepspor ile karşılaşacak. Şu anda Antalyaspor'un Süper Lig'deki en golcü futbolcusu unvanına sahip olan Tita, 5,5 sezonda 37 gol atmıştı. Geçen sezon 20 gol atan Samuel Eto'o, Antalyaspor tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanının yeni sahibi olmuştu.
Takım kaptanı Eto'o, şu anda, kulüp tarihinde 2 sezonda toplam 36 gol atmayı başaran ilk ve tek futbolcu durumunda bulunuyor.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:31
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"Tesadüf değil..."
Toplam 67
Yorum
Sneijder_W Aziz biraz basketboldan anlasa Febe o kupayı alamazdı. Anlamadığı için karışamıyor takıma o sayede Obra aldı kupayı yabancı oyuncularla
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Büyük takas!
Toplam 53
Yorum
Köyiçi Ozan gelsin tabi ya! Malzemeci Süreyya abimize yardimci olur, parlatilacak, bakimi yapilacak krampon çok :))
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Takım olmak zor
Toplam 5
Yorum
ged 61 bir hoca nın aklı fikri takım da ve kulüp de olmalı..yoksa nasıl transfer yapayım hangi menejeri kullanayım olmamalı...
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