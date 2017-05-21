Eto'o Timsah'a acımadı
Antalya, Bursaspor’u Eto’o’nun golleriyle yıktı, Avrupa iddiasını sürdürdü. Sinan’ın sayısı Timsah’a yetmedi
Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Timsah, Çaykur Rizespor'un da galip gelmesiyle küme düşme korkusunu iyice hissetmeye başladı. 32. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan Motta'nın kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasında topa yükselen Diego'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sağ direk dibindeki Eto'o'da kaldı. Eto'o'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
BURSA'YI ATEŞE ATTI
47'de Sinan Bakış, kaleci Ferhat'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 80'de orta sahadan topu alan Eto'o hızla ilerledi. Pas vermek isterken defansa çarpan top ceza sahası ön çizgisi üstünde yine Eto'o'nun önünde kaldı. Vuruşunda, top Harun'un solundan ağlarla buluştu: 2-1.
Örnek: Mücadelemiz sonuna dek sürecek
Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek kümede kalmak için son haftaya dek mücadele edeceklerini söyledi. Antalyaspor karşısında çok önemli bir fırsatı değerlendiremediklerini belirten Örnek, "Kalan maçlardan alacağımız puan ya da puanlarla kümede kalacağız. Taraftarımız merak etmesin. Bursaspor Süper Lig'de yoluna devam edecektir" diye konuştu.
BURSA'YI ATEŞE ATTI
47'de Sinan Bakış, kaleci Ferhat'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 80'de orta sahadan topu alan Eto'o hızla ilerledi. Pas vermek isterken defansa çarpan top ceza sahası ön çizgisi üstünde yine Eto'o'nun önünde kaldı. Vuruşunda, top Harun'un solundan ağlarla buluştu: 2-1.
Örnek: Mücadelemiz sonuna dek sürecek
Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek kümede kalmak için son haftaya dek mücadele edeceklerini söyledi. Antalyaspor karşısında çok önemli bir fırsatı değerlendiremediklerini belirten Örnek, "Kalan maçlardan alacağımız puan ya da puanlarla kümede kalacağız. Taraftarımız merak etmesin. Bursaspor Süper Lig'de yoluna devam edecektir" diye konuştu.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
-
"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
-
"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Eto'o Timsah'a acımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.