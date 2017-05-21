 Eto'o Timsah'a acımadı – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Timsah'a acımadı

    Eto'o Timsah'a acımadı

    Antalya, Bursaspor’u Eto’o’nun golleriyle yıktı, Avrupa iddiasını sürdürdü. Sinan’ın sayısı Timsah’a yetmedi

    Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Timsah, Çaykur Rizespor'un da galip gelmesiyle küme düşme korkusunu iyice hissetmeye başladı. 32. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan Motta'nın kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasında topa yükselen Diego'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sağ direk dibindeki Eto'o'da kaldı. 'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

    BURSA'YI ATEŞE ATTI
    47'de Sinan Bakış, kaleci Ferhat'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 80'de orta sahadan topu alan Eto'o hızla ilerledi. Pas vermek isterken defansa çarpan top ceza sahası ön çizgisi üstünde yine Eto'o'nun önünde kaldı. Vuruşunda, top Harun'un solundan ağlarla buluştu: 2-1.

    Örnek: Mücadelemiz sonuna dek sürecek
    Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek kümede kalmak için son haftaya dek mücadele edeceklerini söyledi. Antalyaspor karşısında çok önemli bir fırsatı değerlendiremediklerini belirten Örnek, "Kalan maçlardan alacağımız puan ya da puanlarla kümede kalacağız. Taraftarımız merak etmesin. Bursaspor Süper Lig'de yoluna devam edecektir" diye konuştu.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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