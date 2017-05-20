 Eto'o Bursaspor'u ateşe attı – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Bursaspor'u ateşe attı

    Eto'o Bursaspor'u ateşe attı

    Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 mücadelesi veren Antalyaspor, sahasında Bursaspor'u 'nun golleriyle 2-1 yendi ve Trabzonspor - Medipol başakşehir maçını beklemeye başladı. Bursaspor ise son 2 haftaya sıkıntılı girdi.

    Antalya'daki karşılaşmanın ilk yarısında üstün olan tarafa ev sahibiydi ve 25. dakikada golü buldu. Ramon Motta'nın ortasında topu önünde bulan Samuel takımını öne geçrdi. Bursapor bu gole 2. yarının başında yanıt verebildi. genç yıldız Sinan Bakış güzel bir golle skora dengeyi getirdi.

    Ancak yıldız isim Eto'o 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve nefis bir golle skoru 2-1'e getirdi. Bu sonuçla Antalyaspor 52 puana yükselirken, Bursapor 35 puanda kaldı.

    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:01
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