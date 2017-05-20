Eto'o Bursaspor'u ateşe attı
Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 mücadelesi veren Antalyaspor, sahasında Bursaspor'u Eto'o'nun golleriyle 2-1 yendi ve Trabzonspor - Medipol başakşehir maçını beklemeye başladı. Bursaspor ise son 2 haftaya sıkıntılı girdi.
Antalya'daki karşılaşmanın ilk yarısında üstün olan tarafa ev sahibiydi ve 25. dakikada golü buldu. Ramon Motta'nın ortasında topu önünde bulan Samuel Eto'o takımını öne geçrdi. Bursapor bu gole 2. yarının başında yanıt verebildi. genç yıldız Sinan Bakış güzel bir golle skora dengeyi getirdi.
Ancak yıldız isim Eto'o 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve nefis bir golle skoru 2-1'e getirdi. Bu sonuçla Antalyaspor 52 puana yükselirken, Bursapor 35 puanda kaldı.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:01
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Boyko dönecek
Toplam 4
Yorum
e4r5t Boyko başarısız falan değil. Onu Tolga için ezdi ŞEnol Güneş. Boyko duygusal. Ama Fabriden daha yetenekli. Fabri iyi kaleci ama bazen çılgın
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Kravets kapışması
Toplam 11
Yorum
uLTRASLAN Bence BJKye gelir. Ne diye orta sıra takımına gitsinki. Tek kulvarda bile yarşmayan FBde ne yapacak.
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Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok
Toplam 9
Yorum
ASWER TOLGAY AÇIĞI KAPATABİLECEK HATTA DAHA FAZLA HÜCUM DESTEĞİ YAPABİLEN Bİ OYUNCU. BU ARADA DÜNYANIN BİLDİĞİ BİR GÖKHAN İNLERİN VAR VE KULÜBEDE
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