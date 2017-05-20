Dakikası 5 bin Euro'ya oynadı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a sezon başında büyük umutlarla transfer olan Emre Güral, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Sezon başında uzun süren sakatlık dönemi geçiren Emre Güral, sonrasısında da beklenen çıkışı yapamadı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'dan fazla forma şansı bulamayan Emre Güral, bu sezon 7 maçta toplam 140 dakika görev aldı. Emre Güral bu sezon Antalyaspor'un, Osmanlıspor ile maçında 83'üncü, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 62'nci, Atiker Konyaspor maçının 61'inci, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor mücadelesinin 59'uncu, Galatasaray karşılaşmasının 65'inci, Gaziantepspor müsabakasının 86'ncı ve ikinci devre oynanan Galatasaray maçının 74'üncü dakikalarında oyuna girdi.

DAKİKADA 5 BİN EURO KAZANDI

Sezon başında yıllık 700 bin Euro'ya 2 yıllığına imza atan Emre Güral, yıllık ücreti baz alınarak forma giydiği süre hesaplanırsa Antalyaspor'dan dakikada 5 bin Euro kazandı. Gelecek sezon sonuna kadar kırmızı beyazlı takımla sözleşmesi olan Emre Güral, kırmızı beyazlı formayla henüz gol atamadı ve ilk 11'de maça başlamadı.

ANTALYASPOR'A ETO'O'DAN 3 KAT FAZLAYA MAL OLDU

Antalyaspor'a maliyetiyle Emre Güral, Samuel Eto'o'yu, geride bıraktı. Yılda yaklaşık 3.5 milyon Euro kazanan Samuel Eto'o, bu sezon 25 maçta 2 bin 237 dakika forma giydi. Dünya yıldızı Eto'o, bu karşılaşmalarda 16 gol attı. Eto'o'nun yıllık kazancı üzerinden forma giydiği süre baz alındığında dünya yıldızının Antalyaspor'a maliyeti dakikada 1564 Euro'da kalıyor. Dakikada 5 bin Euro gelir elde eden Emre Güral'ın Antalyaspor'a maliyeti, dakikada 1564 Euro kazanan Eto'o'dan 3 kat daha oldu.