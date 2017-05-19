 Eto’o ay-yıldızlı formayı giydi – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Eto’o ay-yıldızlı formayı giydi

    Eto’o ay-yıldızlı formayı giydi
    Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız futbolcusu Samuel Eto'o, "Maddeye Bağlanma Spora Bağlan" sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan gösteri maçında, Türk Milli Takımı formasını giydi. Proje için Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda yapılan gösteri maçına ay-yıldızlı forma ile çıkan Eto'o, attığı 2 golle Protokol takımının galibiyetinde (5-4) önemli rol oynadı.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:26
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