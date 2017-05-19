Ay-Yıldızlı formayla sahaya çıktı
Antalyaspor takım kaptanı Samuel Eto’o, ‘Maddeye Bağlanma Spora Bağlan’ etkinliğinde sahaya çıktı. Eto’o, ay-yıldızlı forma ile yer aldığı gösteri maçında gönülleri fethetti.
Eto'o 2 gol attı alkışları topladı
Maçın başlama vuruşunu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yaptı. Eto'o'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun da yer aldığı protokol takımı, Gençlik Meclisi takımını 5-4 yendi. Takım kaptanı Eto'o, 2 gol ile galibiyete katkıda bulundu. Attığı gollerden sonra rakip takım oyuncuları tarafından da kutlanan Kamerunlu futbolcu, Zeytinköyspor takımına karşı da 5 dakika oynadıktan sonra sahadan çıktı.
Türel sakatlık nedeniyle oynayamadı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çok önem verip destekledikleri projenin, madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi. Ayağındaki hafif sakatlık nedeniyle kendisinin bu maçta oynayamadığını belirten Türel, "Projeyle madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Bu tür projelerle gençlerimizi ne kadar çok spora teşvik edersek, o kadar çok uyuşturucudan uzaklaştırmış oluruz" dedi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise, gençleri spora teşvik etmenin önemine dikkat çekerek, "Bu, çok önemli bir proje. Buradaki en güzel görüntülerden biri de Antalyasporumuzun dünya yıldızı Eto'o'nun, milli takımımızın ay-yıldızlı formasını giymesi. Hakikaten güzel" diye konuştu.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:48
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Lens hamlesi
Toplam 10
Yorum
Kral Eğleniyor aslında Lens vasat bir oyuncu fb ise daha vasat olduğu için Lens ön plana çıkıyor bence yeterli değil
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'Bırakın gideyim!'
Toplam 13
Yorum
Ali Can Bu ruhsuzları gönderin ,kalan maçlara Şenol Çorlu PAF takımı ile çıksın.
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Anlaşma sağlandı
Toplam 11
Yorum
ali Bu adam Fenerbahçeye faydalı olmaz 3 maç iyi oynadı diye transfer yapılmaz.
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