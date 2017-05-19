 Avrupa’ya gideceğiz – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Avrupa’ya gideceğiz

    Avrupa’ya gideceğiz

    Antalyaspor’un hocası Çalımbay takımını son üç maça motive ediyor

    Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de kalan 3 maçlarını kazanıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek istediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Antalyaspor mükemmel bir kulüp. Bu şehir ve taraftarlar Avrupa'ya açılmayı hak ediyor" diye konuştu. Öte yandan kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Deniz Kadah, bu haftaki Bursaspor maçında oynamayacak.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
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