 Antalya’da Deniz şoku – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Antalya’da Deniz şoku

    Antalya’da Deniz şoku

    Antalya’da Bursa maçı öncesi F.Bahçe’yi yıkan golün sahibi Deniz Kadah sakatlandı. Ayak bileği burkulan Deniz, idmanı yarıda bıraktı

    Antalya'da Eto'o'yla birlikte 23 golün altına imza atan Deniz Kadah, dünkü idmanda sakatlandı. Bursaspor maçı hazırlıklarını dün yağmur altında sürdüren kırmızı-beyazlılarda 31 yaşındaki tecrübeli golcü, taktik antrenmanı sırasında ayak bileğini burktu ve çalışmayı yarıda bıraktı. Ligde 9 golü olan Deniz'in durumunun bugün netleşeceği öğrenildi
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:39
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