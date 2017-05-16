Antalyaspor güç depoladı
Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda kuvvet, kondisyon ve taktik çalışma yaptı.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 15:04
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Pukki radarda
Toplam 5
Yorum
araklı_lı sahibi hemşerimiz olan a spor un son zamanlarda ts ye programlarında yorumcu bile koymaması bizi şaşırtıyo ntvspor a özenmeyin
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"Ricardo'nun yaptığı yanlış ama..."
Toplam 51
Yorum
karakartal İyi yönetilen, sahada son derece başarılı futbol oynayan,sonuca giden bir Beşiktaşı çekemeyenler çatır çatır çatlasın
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Hasan Ali ile görüşme yok
Toplam 3
Yorum
mikayil baz ohha celtik alıp napacak bu takoz uu yok daha neler celtik alacaksa hemen gitsin hiç beklemesinnn..
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