Çalımbay, yeni rekor peşinde
Antalyaspor, Fenerbahçe galibiyetiyle 49 puana ulaşarak, Süper Lig tarihinde kazandığı en yüksek puan rekorunu egale etti.
Kırmızı beyazlıların cumartesi günü oynayacağı Bursaspor maçında puan kazanması halinde Çalımbay, Beşiktaş'tan takım arkadaşı Mehmet Özdilek'e ait rekorun yeni sahibi olacak.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasını deplasmanda Fenerbahçe galibiyetiyle 49 puanda tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yakaladığı çıkışla ligde adından sıkça söz ettiren Antalyaspor, 49 puanla Süper Lig tarihindeki en yüksek puan kazanma rekorunu egale etti. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen kırmızı beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, cumartesi günü oynanacak Bursaspor ya da ligdeki kalan 3 maçında puan kazanması halinde rekorun yeni sahibi olacak. Çalımbay'ın yanı sıra Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetimi de göreve geldikleri ilk sezonda yakaladıkları başarıyla bu rekorla kulüp tarihine adını yazdıracak.
3 HAFTA KALA REKORU EGALE ETTİ
Antalyaspor'un, topladığı 49 puanla Çalımbay, kulüp tarihinde Süper Lig'de en fazla puan kazanma rekorunu Beşiktaş'tan takım arkadaşı Mehmet Özdilek ve Joseph Jarabinsky'den devralacak. Antalyaspor Süper Lig tarihinde Jarabinsky yönetiminde 1998-1999 sezonunda 14 galibiyet 7 beraberlik ile 49 puan almış ve ligi 6. sırada bitirmişti. Bu tarihten sonra da Mehmet Özdilek teknik direktörlüğündeki 2009-10 sezonunda 14 galibiyet ve 7 beraberlikle 49 puana ulaşarak lig sonunda 9. sırada yer almıştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ise lig bitimine 3 maç kala 49 puana ulaştı ve ligde 6'ncı sırada yer alıyor.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:41
- Onur Kıvrak'ın performansı düşüşte
Toplam 1
Yorum
Omerd61ts Yeni değilki düşüş. İyi kaleci ama. Muslera ile yan yana koyun
- Hepsini kazanmalıyız
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu her hafta aynı açıklama,bunu söylediğiniz 3 haftadan beri maç kazanamadınız çaylaklar.zavallı trabzon seni tutmak işkence ama biz sahibiniz
- Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 10
Yorum
sezgin bence en iyi transfer tuncay şanlı aykut gelmesin
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