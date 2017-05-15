Çalımbay, yeni rekor peşinde

Kırmızı beyazlıların cumartesi günü oynayacağı Bursaspor maçında puan kazanması halinde Çalımbay, Beşiktaş'tan takım arkadaşı Mehmet Özdilek'e ait rekorun yeni sahibi olacak.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasını deplasmanda Fenerbahçe galibiyetiyle 49 puanda tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yakaladığı çıkışla ligde adından sıkça söz ettiren Antalyaspor, 49 puanla Süper Lig tarihindeki en yüksek puan kazanma rekorunu egale etti. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen kırmızı beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, cumartesi günü oynanacak Bursaspor ya da ligdeki kalan 3 maçında puan kazanması halinde rekorun yeni sahibi olacak. Çalımbay'ın yanı sıra Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetimi de göreve geldikleri ilk sezonda yakaladıkları başarıyla bu rekorla kulüp tarihine adını yazdıracak.



3 HAFTA KALA REKORU EGALE ETTİ

Antalyaspor'un, topladığı 49 puanla Çalımbay, kulüp tarihinde Süper Lig'de en fazla puan kazanma rekorunu Beşiktaş'tan takım arkadaşı Mehmet Özdilek ve Joseph Jarabinsky'den devralacak. Antalyaspor Süper Lig tarihinde Jarabinsky yönetiminde 1998-1999 sezonunda 14 galibiyet 7 beraberlik ile 49 puan almış ve ligi 6. sırada bitirmişti. Bu tarihten sonra da Mehmet Özdilek teknik direktörlüğündeki 2009-10 sezonunda 14 galibiyet ve 7 beraberlikle 49 puana ulaşarak lig sonunda 9. sırada yer almıştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ise lig bitimine 3 maç kala 49 puana ulaştı ve ligde 6'ncı sırada yer alıyor.