Büyük usta Eto’o
Yıllar geçiyor Samuel Eto'o'nun devri bitmiyor...
Antalyaspor 2. kez aldı
Süper Lig'de Antalyaspor, Kadıköy deplasmanında oynadığı son 19 maçın 18'ini kaybetmiş, 1'ini kazanmıştı. Kırmızı- beyazlılar dün bu şanssızlığını kırdı. Akdeniz temsilcisi, sezonun ilk yarısında olduğu gibi 1-0'lık skorla Fenerbahçe'yi mağlup ederek son 20 karşılaşmada 2. kez kazandı.
4 maçtır yenemiyor
Fenerbahçe, Antalyaspor'a karşı galibiyeti unuttu. Sarı-lacivertliler rakibiyle oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Geçtiğimiz sezon kupada 0-0 berabere kaldığı rakibine ligde 4-2 yenilmişti. Bu yıl ise hem Antalya'da hem de İstanbul'da 1-0'lık skorlarla rakibine boyun eğdi.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:51
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
Toplam 13
Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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