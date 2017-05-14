 Büyük usta Eto’o – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Büyük usta Eto’o

    Büyük usta Eto’o

    Yıllar geçiyor 'nun devri bitmiyor...

    Kamerunlu yıldız dün de Fenerbahçe deplasmanında muhteşem bir futbol sergiledi. 36 yaşındaki oyuncu, çalımları, pasları ve akıl dolu tarzıyla sarı-lacivertli savunmaya bir hayli zorlu anlar yaşattı.

    Antalyaspor 2. kez aldı
    Süper Lig'de Antalyaspor, Kadıköy deplasmanında oynadığı son 19 maçın 18'ini kaybetmiş, 1'ini kazanmıştı. Kırmızı- beyazlılar dün bu şanssızlığını kırdı. Akdeniz temsilcisi, sezonun ilk yarısında olduğu gibi 1-0'lık skorla Fenerbahçe'yi mağlup ederek son 20 karşılaşmada 2. kez kazandı.

    4 maçtır yenemiyor
    Fenerbahçe, Antalyaspor'a karşı galibiyeti unuttu. Sarı-lacivertliler rakibiyle oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Geçtiğimiz sezon kupada 0-0 berabere kaldığı rakibine ligde 4-2 yenilmişti. Bu yıl ise hem Antalya'da hem de İstanbul'da 1-0'lık skorlarla rakibine boyun eğdi.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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