Büyük usta Eto’o

Yıllar geçiyor Samuel Eto'o'nun devri bitmiyor...

Kamerunlu yıldız dün de Fenerbahçe deplasmanında muhteşem bir futbol sergiledi. 36 yaşındaki oyuncu, çalımları, pasları ve akıl dolu tarzıyla sarı-lacivertli savunmaya bir hayli zorlu anlar yaşattı.



Antalyaspor 2. kez aldı

Süper Lig'de Antalyaspor, Kadıköy deplasmanında oynadığı son 19 maçın 18'ini kaybetmiş, 1'ini kazanmıştı. Kırmızı- beyazlılar dün bu şanssızlığını kırdı. Akdeniz temsilcisi, sezonun ilk yarısında olduğu gibi 1-0'lık skorla Fenerbahçe'yi mağlup ederek son 20 karşılaşmada 2. kez kazandı.



4 maçtır yenemiyor

Fenerbahçe, Antalyaspor'a karşı galibiyeti unuttu. Sarı-lacivertliler rakibiyle oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Geçtiğimiz sezon kupada 0-0 berabere kaldığı rakibine ligde 4-2 yenilmişti. Bu yıl ise hem Antalya'da hem de İstanbul'da 1-0'lık skorlarla rakibine boyun eğdi.